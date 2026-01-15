GROSSETO – Dopo due turni casalinghi, Circolo Pattinatori di nuovo in viaggio domani venerdì sera (inizio alle 21, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) sulla pista di Seregno per affrontare il Teamservicecar Monza, nell’anticipo della 15esima giornata di campionato. Una trasferta particolarmente impegnativa per i ragazzi di Massimo Mariotti contro un avversario che sta rispettando i pronostici della vigilia, occupando la quinta posizione in classifica, nonostante le tre sconfitte rimediate (Viareggio, Lodi e Bassano) nelle ultime quattro partite disputate, nelle quali ha vinto solamente a Castiglione. I brianzoli si sono aggiudicati il match di andata in via Mercurio al termine di un incontro deciso praticamente a 10 minuti dalla sirena, dopo un’espulsione del portiere Franco Scarso, con gli ospiti avanti solo per 3-2, ma che hanno chiuso la gara andando due volte a segno in superiorità numerica, dopo essersi visti parare un rigore dal debuttante Luca Squarcia. E quel ko darà sicuramente una spinta emotiva ai maremmani.

Contro il Cgc Viareggio, il Cp Grosseto ha ottenuto una vittoria pesantissima, grazie a un secondo tempo stellare che ha annichilito la terza forza di A1 e venerdì sera cercherà di confermare il suo stato di salute. Con i sei punti messi insieme contro Giovinazzo e Viareggio, i biancorossi hanno virtualmente chiuso il discorso salvezza e nelle dodici gare rimanenti proveranno a migliorare la loro posizione e garantirsi un posto nei playoff.

“Ci aspetta una partita difficilissima – dice l’allenatore grossetano Massimo Mariotti – ma contiamo di giocare come abbiamo fatto con tutte le formazioni affrontate fino a questo momento, a testa alta cercando di portare a casa un risultato positivo. All’andata abbiamo giocato alla pari con Monza praticamente fino alla fine e c’è rimasto un po’ di amaro in bocca per come sono andate le cose. I lombardi probabilmente hanno qualcosa in più di noi, ma non partiamo battuti. La squadra sta lavorando duro da settembre e raccoglie i risultati del grande lavoro fatto; i ragazzi mettono in atto nel migliore dei modi le cose che gli proponiamo”.

Mister Mariotti avrà a disposizione l’intero organico, anche se capitan Pablo Saavedra è ancora dolorante al polso, toccato duramente durante la partita con il Viareggio. Verso la completa guarigione invece Filippo Schiavo. Il portiere titolare del Monza sarà il giovane Borgonovo, che da qualche settimana sostituisce l’infortunato Velasquez. A proposito di portieri, il giudice sportivo ha squalificato Pablo Gomez del Viareggio per tre giornate, dopo l’espulsione di Grosseto a 31″ dalla sirena. Una giornata a Muglia, espulso a 5′ dalle fine del primo tempo.

I risultati dei recuperi dell’ultima di andata: Forte dei Marmi-Sarzana 1-2, Valdagno-Trissino 6-4, Bassano-Cgc Viareggio 1-3.

Classifica: Hockey Trissino 35 punti; Bassano 33; Cgc Viareggio 31; Lodi 29; Valdagno 28; Monza 26; Grosseto 23; Follonica 21; Sarzana 20; Forte dei Marmi 10; Novara 9; Castiglione 7; Giovinazzo 4; Breganze 3.

DERBY IN COPPA. Il successo di mercoledì proietta il Cgc Viareggio al secondo posto della classifica d’andata, per cui i bianconeri di De Gerone si misureranno con il Cp Grosseto, settimo, nei quarti di finale di Coppa Italia.