GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha deliberato la prosecuzione del progetto “Carta del Pane”, iniziativa di solidarietà finalizzata al recupero di prodotti alimentari freschi presso gli esercizi commerciali aderenti e alla loro redistribuzione a favore delle persone appartenenti alle fasce socialmente più deboli.

Con l’atto approvato, l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’efficacia del progetto fino al 31 dicembre 2026, garantendo così continuità a un intervento che negli anni ha rappresentato un importante strumento di contrasto allo spreco alimentare e di sostegno alle famiglie in difficoltà economica.

I nuclei familiari beneficiari saranno individuati dal Servizio sociale professionale del Coeso – Sds Grosseto tra i residenti nel Comune di Grosseto. A ciascun nucleo verrà rilasciata una scheda personale mensile, vidimata dal Comune, sulla quale gli esercizi commerciali apporranno timbro e data di consegna degli alimenti.

«Con la Carta del Pane continuiamo a essere accanto alle famiglie più fragili della nostra comunità – hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Carla Minacci – garantendo un aiuto concreto e immediato. È un progetto che valorizza la rete solidale del territorio, riduce lo spreco di cibo e rafforza il senso di comunità, dimostrando come la collaborazione possa fare davvero la differenza».

Le famiglie potranno rivolgersi a più esercizi commerciali aderenti, nei giorni e negli orari da questi stabiliti e in base alla disponibilità dei prodotti. La responsabilità del procedimento resta attribuita alla dottoressa Loredana Repola, funzionario responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune di Grosseto. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile all’unanimità, al fine di consentire la prosecuzione del progetto senza interruzioni e continuare a garantire un concreto sostegno alle persone più fragili della comunità.