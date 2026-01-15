GROSSETO – Due adolescenti con la passione comune per il nuoto sincronizzato, l’una istruttrice, l’altra allieva paratleta, ma anche amiche e collaboratrici per un bellissimo progetto. Sono Asia e Ginevra e si sono conosciute grazie alla madre di quest’ultima, Sara, che è presidentessa dell’Associazione Italiana Persone Down di Grosseto, che le ha fatte incontrare. Tesserata con il team Nuoto Grosseto, Asia ha così deciso di lasciare il suo iter da agonista nel nuoto sincronizzato e diventare volontaria dell’Aipd, affiancando Ginevra personalmente, facendola crescere e migliorare dentro e fuori dalla vasca ma soprattutto coltivando il desiderio di diventare istruttrice di nuoto artistico a tutti gli effetti. Finita la stagione come bagnina, Asia si è così iscritta a sue spese ad un corso apposito, seguendo costantemente Ginevra che nel frattempo è diventata atleta Fisdir del Comitato Paralimpico.

“Scuola permettendo, sono sempre assieme – sorride Sara – il lunedì dopo le lezioni pranzano con un panino e poi subito in vasca, mentre il giovedì si allenano a Roma: quindi treno, metro, piscina e poi ancora metro e treno, per rincasare stanchissime ma soddisfatte. In acqua lavorano sodo, ma ogni tanto ridono e scherzano come bambine: Ginevra ha persino chiesto ad Asia di telefonare ad Achille Lauro! Per me è una soddisfazione doppia, non è facile trovare coach per ragazzine come Ginevra ma Asia ha detto si ed ha subito trovato la chiave giusta. Ringrazio di cuore questa giovane donna, che si sta distinguendo in un mondo sempre più superficiale e poco inclusivo”.