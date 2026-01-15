ALBINIA – Cna Grosseto si stringe attorno alla famiglia Celata per la scomparsa di Edmondo. Artigiano da sempre iscritto a Cna, Edmondo Celata è stato per anni titolare dell’omonima impresa edile, molto conosciuta e attiva nella zona sud. Edmondo, classe 1934, si è spento questa mattina.

“Facciamo le nostre più sincere condoglianze ad Alessandro e Massimo per la scomparsa del loro padre e a tutti i loro familiari”, dice Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto. “Edmondo è stato sempre molto attivo nell’associazione e si è speso in prima persona per la costituzione della nostra sede di Orbetello. Per questo, tutta l’associazione si stringe attorno ai figli, che hanno deciso di portare avanti la sua attività dando vita all’impresa Fratelli Celata di Albinia”.

Anche il direttore Anna Rita Bramerini si unisce al cordoglio: “L’impresa fondata da Edmondo – dice – può essere presa ad esempio per il passaggio generazionale, che ha permesso di tramandare competenze, conoscenze e passione dal padre ai figli”.

Le esequie si terranno domani, venerdì 16 gennaio, alle 15 alla Chiesa di Albinia.