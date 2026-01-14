POMARANCE – Un uomo di 85 anni ha avuto un malore mentre si trovava nei boschi tra Ponteginori e Montegemoli, nel comune di Pomarance, in provincia di Pisa, sopra un’altana di circa sei metri di altezza.

L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi a fornire le coordinate della sua posizione; è stato raggiunto Vigili del Fuoco di Pisa che con corde e attrezzature Saf (Speleo alpino fluviale) hanno immobilizzato l’uomo per poi consegnarlo al personale sanitario del 118.

Considerata la zona impervia sono stati fatti decollare l’eli Drago dei vigili del fuoco e l’elicottero Pegaso del 118.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cecina per accertamenti. Sul posto l’ambulanza Misericordia delle Saline di Volterra.