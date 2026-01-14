MONTEPESCALI – Resta critica la situazione della strada comunale che collega Montepescali al resto del territorio comunale di Grosseto. A denunciarlo è il circolo Pd di Braccagni–Montepescali, che segnala come, a distanza di mesi dalla frana verificatasi nel settembre scorso, non siano ancora stati effettuati gli interventi definitivi di ripristino.

«Dopo l’evento franoso – spiega il segretario del circolo Pd, Roberto Spadi -, il Comune era intervenuto tempestivamente con opere di messa in sicurezza provvisoria, ma il muro di retta danneggiato non è stato ancora ricostruito. Una situazione che sta progressivamente peggiorando aumentando il rischio per la viabilità».

La preoccupazione è particolarmente alta perché quella strada rappresenta l’unico collegamento da e per Montepescali. «Con le ultime piogge la situazione si sta aggravando – spiega Spadi – e oltre all’evidente pericolo per la circolazione, il problema rischia di causare seri disagi alla popolazione della frazione».

Il circolo Pd di Braccagni–Montepescali chiede quindi all’amministrazione comunale di Grosseto di «attivarsi con urgenza per un intervento risolutivo, in modo da garantire la sicurezza della strada e scongiurare ulteriori criticità per residenti e utenti».