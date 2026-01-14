GROSSETO – Forza Italia Grosseto invita cittadini, amministratori e operatori del settore a partecipare al convegno dal titolo “Sicurezza urbana a Grosseto”, che si terrà sabato 17 gennaio alle ore 11.00 presso il Grand Hotel Bastiani di Grosseto.

L’incontro sarà un’importante occasione di confronto su un tema centrale per la qualità della vita dei cittadini e per il governo del territorio: la sicurezza urbana, intesa come presidio di legalità, decoro, prevenzione e tutela delle comunità locali.

Interverranno:

On. Deborah Bergamini, Vicesegretario nazionale di Forza Italia

Sen. Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forza Italia al Senato

Marco Stella, Segretario regionale di Forza Italia

Roberto Berardi, Segretario provinciale di Forza Italia

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sindaco di Grosseto

Fausto Turbanti, Presidente del Consiglio comunale di Grosseto

A moderare il dibattito sarà Ludovico Baldi.

«Quello della sicurezza urbana è un tema fondamentale per i cittadini – sottolinea Forza Italia – e un partito come il nostro ha il dovere di affrontarlo con serietà, competenza e visione, creando occasioni di incontro e di dibattito pubblico per ascoltare il territorio e proporre soluzioni concrete».