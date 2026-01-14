GROSSETO – “Le accuse del Consigliere regionale Minucci sono infondate e basate su informazioni non corrette”. Risponde così Leonardo Marras alle critiche arrivate dal consigliere di Fratelli d’Italia Luca Minucci in merito alla nomina di Giacomo Termine come responsabile della segreteria dell’assessorato all’economia, al turismo e all’agricoltura.

“Faccio volentieri chiarezza su alcuni elementi, sia politici che istituzionali – prosegue Marras –, utili a definire il quadro, sia a chi legge che al consigliere Minucci. La nomina a responsabile di segreteria non è un incarico ‘ad hoc’, né una forzatura politica, come lui sostiene: il capo di gabinetto di un assessore è una figura essenziale, espressamente prevista dall’ordinamento e dai contratti vigenti, con funzioni di coordinamento politico-amministrativo, supporto all’indirizzo dell’Assessore e raccordo con le strutture regionali e con gli enti territoriali. Una funzione del tutto ordinaria nelle istituzioni, presente nei ministeri, nelle Regioni e nei Comuni, compresi quelli amministrati dal centrodestra”.

“Anche Minucci da consigliere di minoranza avrà constatato che il suo gruppo ha incaricato con le stesse prerogative e lo stesso trattamento economico un dirigente che svolge quelle funzioni – continua Marras -. Avrebbe voluto essere nominato assessore all’agricoltura, secondo una sua dichiarazione durante la campagna elettorale e si sarebbe trovato a dover incaricare un capo del suo staff con le stesse caratteristiche. Poi per fortuna le cose alle elezioni sono andate diversamente per la nostra provincia!”.

“È indispensabile però precisare che la posizione contrattuale del capo segreteria, prevede un compenso annuo lordo (quindi non la somma realmente percepita) di 87.000 euro, senza alcun tipo di rimborso o emolumento aggiuntivo, ben diverso dai 130 mila euro sbandierati nel suo attacco”.

“Il tentativo di trasformare una funzione istituzionale ordinaria in un caso politico costruito ad arte – conclude Marras – non rende un buon servizio né alla Regione né alla qualità del dibattito pubblico”.