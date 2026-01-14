GROSSETO – Un uomo di 70 anni è stato investito poco fa a Grosseto in via Europa, nella zona di fronte alla Questura. L’uomo stava per entrare nella sua auto, quando una vettura è passata e urtandolo con lo specchietto l’ha investito e l’ha fatto finire a terra.

L’auto che ha investito l’uomo, soccorso e portato in ospedale, non si è però fermata. Dopo l’impatto lo specchietto della macchina si è spezzata ed è rimasto in terra.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale che sta indagando per risalire all’auto e al suo conducente. I familiari della persona che è rimasta ferita e che ora si trova al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, hanno lanciato un appello per rintracciare testimoni dell’incidente che possano aiutare a risalire all’auto che si è allontanata.

Saranno anche prese in esame le telecamere della zona.

Se avete notizie in merito potere contattare questo numero: 348 194 7203