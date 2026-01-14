GROSSETO – Un’ora e mezzo di risate, ma anche di riflessione. Andrà in scena sabato 17 gennaio, alle 21, al Teatro Moderno, lo spettacolo L’età è solo un numero, ideato e portato sul palco da Walter Giustarini, ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè.

Insieme a Giustarini saliranno sul palco diversi ospiti, tra cui anche nonna Caterina, la “nonna Cate” diventata popolare sui social, simbolo di quel legame intergenerazionale che è il cuore dello spettacolo. «Siamo a buon punto – racconta – anche se l’agitazione inizia a farsi sentire. Manca una settimana e le aspettative sono tante».

Il progetto nasce da un’esperienza personale. «Vivo in un piccolo borgo di circa 130 abitanti e il rapporto con gli anziani è quotidiano – spiega –. Prima di lavorare nella ristorazione portavo i medicinali a casa agli anziani e poi ho iniziato a intervistare molte persone nelle RSA. Da lì ho capito quanto avessero da raccontare e quanto potessero insegnare».

L’età non conta alterna leggerezza e momenti più profondi. «Non voglio fare spoiler – dice Giustarini – ma chi viene si diverte tanto e allo stesso tempo si porta a casa qualcosa di importante. Il messaggio è soprattutto per i ragazzi di oggi: chi ha ancora la fortuna di avere un nonno o una nonna deve goderseli fino all’ultimo».

Quella di Grosseto sarà la prima assoluta. «Giochiamo in casa – conclude – e poi, se tutto va come speriamo, da marzo partiremo con il tour: prima in Toscana, poi anche fuori regione, tra Veneto, Marche ed Emilia». I biglietti per la serata di sabato 17 gennaio sono ancora disponibili: ecco dove trovarli, cliccate su questo LINK

