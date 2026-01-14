PITIGLIANO – Il Comune di Pitigliano intitola una via in ricordo del vicebrigadiere Antonio Santarelli, morto nel 2012 a seguito di una feroce aggressione, subita il 25 aprile 2011, mentre era impegnato con un collega in un servizio di controllo sul territorio di Sorano, dove era in corso un rave party.

La cerimonia di inaugurazione della nuova via si svolgerà sabato 17 gennaio, alle ore 11, alla presenza della Giunta e dei consiglieri comunali, del vescovo monsignor Bernardino Giordano e dell’Arma dei Carabinieri.

Il ritrovo è in piazza Nenni.

“L’idea di intitolare una via ad Antonio Santarelli è nata tempo fa, da una mozione consiliare approvata all’unanimità, – spiega il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili – a testimonianza di una volontà bipartisan. Negli anni passati non vi erano nuove strade da denominare, abbiamo quindi atteso l’occasione giusta, a testimonianza della volontà di individuare un luogo adeguato e significativo per ricordare degnamente Santarelli. Questa rappresenta la prima intitolazione di una nuova strada che viene fatta a Pitigliano negli ultimi dieci anni ed è per noi una iniziativa di grande valore civile e istituzionale”.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare – conclude il sindaco – a questo momento di ricordo e di condivisione”.