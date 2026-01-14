MASSA MARITTIMA – In arrivo un incontro pubblico e partecipativo dedicato al futuro del lago dell’Accesa, promosso dal Comune per sabato 17 gennaio, dalle ore 9.30 alle 13, a Massa Marittima, nella Sala Mariella Gennai (ex Convento delle Clarisse, piazza XXIV Maggio).

Il programma della giornata prevede alle ore 9 l’accoglienza dei partecipanti. Alle 9.30 la tavola rotonda con la partecipazione della sindaca Irene Marconi e dell’assessore all’Ambiente Lorenzo Balestri che parleranno del passaggio dall’esperienza “Ancora Accesa” verso il futuro del Lago. Seguirà la presentazione del progetto redatto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sugli interventi di miglioramento per la riqualificazione ambientale del sito Lago dell’Accesa a cura di Valentina Chiarello e Andrea Dottarelli. “Flora e habitat: un bene prezioso” sarà invece il tema trattato dal dottor Francesco Mascia e dal dottor Tiberio Fiaschi. Moderano: Gaia Fiorini e Andrea Maio. Alle ore 11 Policy Lab: tavoli di co-progettazione: “La parola alla comunità per costruire insieme il futuro del Lago dell’Accesa”. Dalle ore 12.30 – 13.00 – Restituzione e chiusura a cura di Gaia Fiorini.

“Il Comune di Massa Marittima nei mesi scorsi ha ottenuto l’assegnazione di un contributo di 500mila euro sulla strategia nazionale per le aree interne per realizzare un progetto di tutela della biodiversità delle zone umide e della qualità delle acque del lago dell’Accesa – spiega Lorenzo Balestri, assessore all’Ambiente del Comune di Massa Marittima –. Attraverso una convenzione abbiamo coinvolto in questo percorso il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. L’incontro di sabato sarà quindi l’occasione per presentare una prima idea progettuale e per avviare il percorso partecipativo in modo da non imporre soluzioni calate dall’alto ma arrivare alla redazione di un progetto finale attraverso il contributo dei cittadini”.

“A questo primo incontro ne seguiranno altri – aggiunge la sindaca Irene Marconi –. Sarà un percorso aperto, volto a coinvolgere tutti gli stakeholders, dagli operatori turistici alle associazioni ai gruppi più o meno strutturati di frequentatori dell’area del Lago dell’Accesa. Questo progetto rappresenta un’opportunità importante per migliorare la qualità delle acque e la tutela della biodiversità, ma soprattutto per costruire un futuro condiviso, ascoltando chi vive e conosce questo luogo”.

L’evento è gratuito. Iscrizione gradita compilando il form: https://forms.gle/ryMuAFKm5bGZWf1e9