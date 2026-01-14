MONTEMERANO – Aggiornamento ore 15.50: A restare ferita nell’incidente è stata una coppia di anziani che sono usciti di strada mentre si trovavano a bordo del proprio Ape. I due sono residenti a Montemerano e non sono ancora chiare le cause dell’incidente.

Sembra che l’apetto su cui viaggiavano si sia ribaltato più volte nella scarpata, e che non sia stato semplice neppure trovare il posto dell’incidente. Li ha soccorsi un ragazzo che poi ha allertato il 118.

Grave l’uomo che è stato trasportato in codice rosso a Siena con Pegaso, mentre la moglie trasportata in codice giallo a Grosseto.

Sul posto 2 ambulanze del 118, l’elicottero Pegaso e i carabinieri.

Nonè ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto in una stradina di campagna di Montemerano.

News ore 15.25: Un uomo e una donna sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha visto coinvolto un solo veicolo e che è avvenuto questa mattina, poco dopo le 12, in via Sano di Pietro, a Montemerano, nel comune di Manciano.

