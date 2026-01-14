GROSSETO – Una mattinata di grande soddisfazione e orgoglio quella di martedì 13 gennaio, presso l’aula magna della Biblioteca Chelliana, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna delle certificazioni linguistiche ottenute dagli studenti del Liceo statale “Antonio Rosmini” nel corso dell’anno 2025.

Alla presenza dell’assessora all’istruzione del Comune di Grosseto, Angela Amante, della dirigente scolastica Roberta Capitini, del responsabile del liceo linguistico Fabio Cicaloni, e dei docenti di lingua Michela Dettori, Elena Orsi, Agata Liseni, Guillemette Bouillon e Sabrina Tripodi, sono stati consegnati attestati che testimoniano un percorso di studio di alto livello.

“Il Liceo Rosmini, riconosciuto Scuola Cambridge e Classe Confucio, ha confermato anche quest’anno la propria vocazione internazionale – commenta la scuola -. Le certificazioni linguistiche rappresentano oggi uno strumento fondamentale per il curriculum vitae degli studenti, come sottolineato dall’assessora Amante, che ha evidenziato il valore di queste competenze sia in ambito universitario sia nel mondo del lavoro, sempre più orientato verso profili multilingue e internazionali. I numeri parlano chiaro: 160 studenti del liceo linguistico sezione Cambridge hanno sostenuto e ottenuto le certificazioni Igcse in Geography, Biology e Mathematics; 12 studenti hanno conseguito l’esame Ielts livello C1; 146 studenti hanno ottenuto certificazioni B1 e B2. A questi si aggiungono 42 alunni con la certificazione Igcse di English as a Second Language, 24 studenti con il Delf B1 e B2 in francese, 16 studenti con la certificazione ZD-B1 in tedesco, 25 studenti con il Dele B1 e B2 in spagnolo e 20 studenti che hanno conseguito la certificazione Hsk in lingua cinese”.

Un ventaglio di attestazioni che coinvolge le principali lingue europee ed extraeuropee: Inglese (Cambridge), Tedesco (Goethe-Institut), Francese (Institut Français), Spagnolo (Instituto Cervantes) e Cinese (Istituto Confucio), a conferma di una proposta formativa ampia e fortemente orientata all’internazionalizzazione.

La dirigente scolastica Roberta Capitini ha espresso grande orgoglio per i risultati raggiunti, ringraziando sentitamente tutti i docenti per l’impegno, la professionalità e la collaborazione dimostrata nel corso dell’anno, con un ringraziamento particolare al professor Fabio Cicaloni, referente del liceo linguistico.

In totale, il Liceo Statale Antonio Rosmini ha consegnato oltre 400 certificazioni: “Un traguardo che testimonia la qualità dell’offerta formativa dell’istituto e la determinazione degli studenti nel costruire competenze solide e spendibili per il loro futuro”.