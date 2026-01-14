GROSSETO – 343 classi coinvolte in 53 comuni di quattro province. Un totale di 6.203 studenti e studentesse impegnate in sei diversi percorsi educativi, con decine di incontri di approfondimento e formazione e l’accompagnamento di 22 educatori ed educatrici di sei tra associazioni e cooperative del territorio.

Sono questi i numeri dell’undicesima edizione di “Ri-creazione: da oggetto a rifiuto… e ritorno”, il progetto di educazione ambientale ideato da Sei Toscana e proposto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio dell’Ato Toscana Sud per approfondire il tema dei rifiuti e del ciclo dei materiali.

“Un’iniziativa di fortissimo impatto, nata ormai undici anni fa con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei più giovani e contribuire così ad incentivare la diffusione di buone pratiche quotidiane, sia a casa che a scuola, riducendo l’impatto sull’ambiente dei comportamenti quotidiani – afferma Sei Toscana -. I sei percorsi educativi proposti alle scuole, costruiti in un’ottica inter e multidisciplinare, ruotano attorno alle 4R del ciclo dei rifiuti (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero) e sono stati messi a disposizione dei docenti, che, in base alla propria programmazione didattica, hanno potuto scegliere uno o più temi su cui lavorare. Con tante risorse – contenuti, materiali di approfondimento, documenti, articoli giornalistici – caricate con continuità sulla piattaforma digitale dedicata. Un modo efficace e ormai ampiamente rodato per accompagnare i giovani in una riflessione approfondita sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu e sull’importanza della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, facendo con loro esperienza di una cittadinanza consapevole e responsabile, che mette al centro diritti, doveri, regole e abitudini di convivenza, con uno sguardo alle sfide del presente e del futuro”.

“La cura e l’attenzione per le giovani generazioni restano, per Sei Toscana, un orizzonte di impegno fondamentale e prezioso – commenta il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini -. È da questo orizzonte che nasce la straordinaria esperienza di “Ri-creazione”, insieme a tutte le altre azioni e strategie messe in campo dall’azienda per rafforzare la cultura della sostenibilità. Con “Ri-creazione” lo facciamo sin dai banchi di scuola, con una risposta di docenti e studenti che è il segno dell’attenzione e della sensibilità del mondo della scuola verso temi così importanti. L’impegno – conclude il presidente – è di continuare su questa strada, coniugando sempre di più il nostro lavoro con l’attenzione al territorio e alle comunità”.

Tornando ai numeri, sul totale delle 343 classi iscritte, 100 sono della provincia di Grosseto e quattro della provincia di Livorno. In provincia di Grosseto e in quella di Livorno risiedono rispettivamente 1.653 e 89 dei 6.203 studenti e studentesse coinvolte. Gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto sono ubicati in 15 comuni diversi: 14 della provincia di Grosseto (Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Grosseto, Isola del Giglio, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Pitigliano, Santa Fiora) e uno in provincia di Livorno (Piombino).

Questi, invece, i contenuti dei percorsi didattici proposti alle scuole: Ogni cosa al suo posto – La natura non rifiuta (Classi I e II della Scuola primaria); Il ciclo del riciclo – La vita dei materiali e Eco-logica – La transizione verso il mondo che vorrei (classi III, IV e V della Scuola primaria); #Buttabene – La raccolta differenziata di qualità, Raee e Rup – Impariamo a conoscerli e Agenda 2030 – Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Scuola secondaria di primo grado).

Il progetto “Ri-creazione” è sviluppato in collaborazione con EduIren, il settore educational del Gruppo Iren, dedicato alla declinazione della sostenibilità a 360° e per tutti.