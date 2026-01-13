GROSSETO – Domenica 11 gennaio numerose Pro loco della provincia di Grosseto hanno partecipato all’assemblea costituente del comitato provinciale Unpli Grosseto Aps.

Di fronte a una sala Pegaso gremita, il presidente regionale Unpli, Luca Parrini, e il presidente nazionale Antonino La Spina, collegato in videoconferenza, hanno apprezzato la partecipazione finalizzata all’approvazione dello statuto provinciale Unpli Grosseto Aps e del regolamento provinciale.

È stato messo in luce l’importante traguardo della creazione del primo comitato provinciale grossetano, raggiunto grazie all’impegno della consigliera regionale Unpli Toscana e responsabile dell’area grossetana Simona Santi, insieme a tutto il suo staff.

Le Pro loco sono associazioni senza scopo di lucro che promuovono e valorizzano il territorio, le sue tradizioni, la cultura, l’enogastronomia e le bellezze paesaggistiche, organizzando eventi, sagre e iniziative per residenti e turisti, e agendo come punto di riferimento locale per lo sviluppo sociale, culturale e turistico.

La creazione della rete permetterà alle associazioni locali di lavorare in sinergia tra loro e con i referenti provinciali, regionali e nazionali, ottimizzando i percorsi e rendendo più rappresentate le esigenze di ciascun territorio. Importante sarà anche lo scambio di notizie e l’aggiornamento continuo su pratiche, progetti e formazione.

Il comitato provinciale Unpli Grosseto Aps è così composto:

Presidente: Giulio Galdi; vice presidente: Emanuele Maggiolini; tesoriere: Daniele Galli; segretario: Simona Santi; consiglieri: Luca Varaglioti, Massimo Tiberi, Maria Elena Pavone, Maurizio Bizzarri, Rebecca Fortunati, Franco Angiolini, Alfonso De Pietro.

È stato eletto anche il collegio dei probiviri composto da Lorella Pizzinelli, Valentina Cantini e Valentina Priori.

Un ringraziamento particolare va a tutta la segreteria regionale, presente anche durante l’assemblea, e a Giuliano Stoppo, consigliere regionale della provincia di Siena, che ha presenziato coadiuvando la segreteria nei lavori.