GROSSETO – Il 2026 del pugilato targato Rosanna Conti Cavini è ormai in rampa di lancio. Si parte subito forte con l’appuntamento dell’8 febbraio, quando al PalaValenti di Firenze incroceranno i guantoni Eduardo Giustini e Leonardo Bevilacqua. In palio il titolo Mediterraneo IBO dei pesi massimi. “Abbiamo scelto questo main event per contrassegnare l’inizio del nuovo anno sportivo – spiega la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – perché è un match che promette un alto contenuto di spettacolo. Siamo convinti che l’evento richiamerà il pubblico delle grandi occasioni e terrà fede al buon nome della nostra organizzazione”.

Giustini, che a referto vanta ventidue incontri professionistici con diciotto vittorie (sette delle quali per ko), torna a combattere nella sua Firenze, ma dovrà vedersela con un avversario esperto come Bevilacqua della Gbc Team che ha un record di undici vittorie, di cui quattro prima del limite, in tredici incontri disputati. “Certamente è un confronto molto equilibrato e che promette di suscitare grande interesse – precisa la manager Monia Cavini in merito alla situazione del suo assistito Giustini – Dado si sta preparando al meglio delle sue possibilità e credo che riceverà una grande spinta dal pubblico di casa, sempre molto partecipe nell’accompagnare il suo percorso”.

L’appuntamento dell’8 febbraio, in ogni caso, promette un pugilato di alto livello anche nel sottoclou della serata. In programma, infatti, ci sono due semifinali dei campionati italiani. Nella prima, valida per i pesi supergallo, Yeiler Vazquez Ramirez se la vedrà con Alex Ferramosca, mentre nella seconda Mauro Poli affronterà Giuseppe Osnato tra i pesi leggeri. Interessante anche il panorama degli altri incontri che vedranno salire sul ring di Firenze gli atleti della RCC Boxe. Sulla distanza dei sei round Gabriele Falaschi sarà di scena nei pesi welter, Miguel Bachi tra i massimi leggeri e Matteo Giovannini tra i medi. Una serata di grande pugilato quindi, che promette di entusiasmare il pubblico del PalaValenti.