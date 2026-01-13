GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 13 gennaio 2026

Ariete propositivo: giornata utile per chiarire.

Toro coerente: oggi sei molto ascoltato.

Gemelli pronto: ma oggi serve più ordine.

Cancro dolce: ma anche molto preciso.

Leone sicuro: ma sai quando fare un passo indietro.

Vergine costruttiva: giornata di piccoli ma utili successi.

Bilancia, segno del giorno, sarà raffinata, centrata, lucida: oggi porti equilibrio anche dove manca.

Consiglio escursione: visita Magliano in Toscana, tra mura antiche e scorci armoniosi. Un luogo che parla il tuo linguaggio interiore.

Scorpione attento: oggi sai quando è il momento di tacere.

Sagittario ottimista: ma oggi ti muovi con misura.

Capricorno chiaro: ma anche disponibile.

Acquario ispirato: ma oggi più pratico.

Pesci pacati: ma molto profondi.