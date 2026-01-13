GROSSETO – Una canna fumaria è andata a fuoco questa sera in via Emilia a Grosseto.

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per spegnere le fiamme che si eran o sviluppate al quinto e ultimo piano di un edificio in città.

La squadra ha prima spento l’incendio e poi raffreddato la canna fumaria, verificando attentamente le strutture vicine e sopra tra , cui un sottotetto, così da escludere ulteriori rischi.

«Ultimate le operazioni e accertata l’assenza di criticità, il personale è rientrato in sede. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Non ci sono stati feriti» fa sapere il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.