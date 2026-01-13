GROSSETO – Svanisce a 74 secondi dalla sirena finale la possibilità del Circolo Pattinatori di chiudere con un risultato positivo la sfida casalinga contro il Viareggio Hockey A, al termine di una partita all’insegna dell’equilibrio. Prima della rete del 5-6 finale dei versiliesi, segnata al 24′ da Tomei, il miglior realizzatore della gara con 4 reti, era stato il Grosseto ad avere la chance di portarsi sul 6-5 a 4’20 dalla fine, con un rigore, fallito da capitan Bruzzi. Prima del sigillo definitivo degli ospiti, Giabbani, sul decimo fallo viareggino, e Tomei, sul 15° del Cp, avevano sprecato una punizione di prima.

Il Grosseto, che ha dovuto fare a meno di Marco Bianchi, si è portato in vantaggio per due volte, dopo cinque minuti e mezzo con Bruzzi, e all’11’ della ripresa con Emanuele Perfetti. La giovanissima compagine del Viareggio ha avuto però il merito di recuperare e di portarsi avanti di due reti, 3-5, prima del recupero firmato da Cardi e Giabbani.

Dispiace aver perso nel finale, ma rimane una buona prestazione, che fa ben sperare per la trasferta con il Pumas Viareggio (sabato vittorioso per 3-2 con il Cgc Viareggio) del 24 gennaio.

La classifica dopo due giornate: Prato 6; Follonica Hockey e Viareggio A 4; C.P. Grosseto e Pumas Viareggio 3; Rotellistica Camaiore, Cgc Viareggio e Viareggio B 0.

Circolo Pattinatori Grosseto-Viareggio Hockey A 5-6

C.P. GROSSETO: Squarcia; Bruzzi, Giabbani, Montomoli, Lorenzo Perfetti, Cardi, Civitarese, Giusti, Emanuele Perfetti. All. Marco Zanobi.

VIAREGGIO HOCKEY: Mesmer, Bardi; Tomei, Guida, Gerbi, Corsi, Menegatti, Corretti. All. Massimo Mori.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 5’31 Bruzzi, 5’44 Menegatti, 13’04 Tomei, 14’03 Emanuele Perfetti; nel s.t. 10’32 Emanuele Perfetti, 11′ Tomei, 12’39 Menegatti, 13’04 Tomei, 14’43 Cardi, 18’12 Giabbani, 23’46 Tomei.

ESPULSIONI (2′): Emanuele Perfetti, Guida.