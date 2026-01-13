GROSSETO – Una brutta sorpresa nel giorno del compleanno. Giovanni Di Meo, titolare della Pizzeria La Regina, racconta l’amara esperienza vissuta mentre stava lavorando: la sua bicicletta, utilizzata per le consegne a domicilio, è stata rubata in via Cesare Battisti, all’altezza del civico 101.

«Stavo consegnando una pizza – spiega – e ho lasciato la bicicletta solo per un attimo, purtroppo slegata. Il ladro è stato un fulmine». Un gesto rapido che ha avuto conseguenze importanti per l’attività: dopo l’accaduto, infatti, Di Meo ha deciso di sospendere il servizio di consegna delle pizze a domicilio.

La bicicletta rubata è di colore verde, con cestino, simile al modello Graziella. Un mezzo semplice ma fondamentale per il lavoro quotidiano della pizzeria, soprattutto per garantire un servizio comodo e sostenibile ai clienti.

«Ho deciso di raccontare quanto successo – aggiunge – sia perché personalmente non farò più le consegne a domicilio, sia nella speranza che qualcuno possa aiutarmi a ritrovare la mia bicicletta». Un appello rivolto a chiunque possa averla vista o ritrovata, affinché si metta in contatto con la pizzeria.