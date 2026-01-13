GROSSETO – Nasce anche in provincia di Grosseto il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, promosso da associazioni, sindacati e forze politiche impegnate nella difesa della Costituzione e dell’autonomia della magistratura. L’obiettivo è costruire una campagna capillare di informazione e partecipazione, per respingere una riforma che separa le carriere dei magistrati e ridisegna in profondità l’assetto della giurisdizione nel nostro Paese.

Le ragioni del No

La riforma che sarà sottoposta a referendum non rende la giustizia più efficiente e vicina ai cittadini, ma rischia di indebolire le garanzie di imparzialità e indipendenza dei magistrati, pilastri dello Stato di diritto. Rischia di modificare in profondità l’equilibrio tra i poteri dello Stato, apre spazi di condizionamento politico sull’autogoverno della magistratura, andando a ledere le garanzie che la nostra Costituzione ci fornisce.

«Non è una riforma pensata per i cittadini comuni, per chi aspetta una giustizia più rapida ed efficace, ma un intervento che parla soprattutto a chi teme i controlli di una magistratura autonoma», sottolineano i promotori del comitato grossetano, richiamando le preoccupazioni espresse da larga parte del mondo associativo e sindacale a livello nazionale. «Con il No vogliamo difendere l’equilibrio fra i poteri dello Stato disegnato dalla Costituzione, perché toccare l’indipendenza dei magistrati significa indebolire le tutele per le persone più fragili, per le vittime dei reati, per chi non ha voce e si affida ai giudici per vedere riconosciuti i propri diritti».

«Assurdo anche il meccanismo di sorteggio di alcuni membri tra giudici e pubblici ministeri nei nuovi organismi – ricorda il comitato – non è con la sorte che si garantisce un sistema efficiente. Come in ogni sistema che funziona, serve una selezione più accurata possibile».

Democrazia, Costituzione, diritti

Il Comitato per il No della provincia di Grosseto richiama inoltre la natura del referendum, che è di tipo confermativo e quindi privo di quorum: la scelta di andare o non andare a votare può determinare il futuro assetto della giustizia e degli equilibri costituzionali. Per questo, le realtà aderenti annunciano una campagna unitaria di iniziative pubbliche, assemblee nei territori, incontri con giuristi e costituzionalisti, affinché ogni cittadina e ogni cittadino possa esprimere un voto consapevole e informato.

«La giustizia ha bisogno di risorse, organizzazione, digitalizzazione, non di interventi che rischiano di trasformare l’autonomia dei magistrati in una autonomia soltanto formale», affermano ancora i promotori. «Il nostro impegno per il NO nasce dall’idea che la legalità costituzionale e la lotta alle disuguaglianze passano anche da un sistema giudiziario capace di resistere alle pressioni del potere politico ed economico».

Adesioni al Comitato No Grosseto

I primi aderenti al Comitato provinciale per il No al referendum sulla giustizia della provincia di Grosseto sono:

· Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

· Arci

· Auser

· Cdc – Coordinamento per la Democrazia Costituzionale

· Cgil

· Grosseto città aperta

· Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie)

· Libertà e Giustizia

· Legambiente

· Movimento 5 Stelle

· Partito Comunista Italiano (Pci)

· Partito Democratico (Pd)

· Rifondazione Comunista

· Sinistra Italiana