CASTEL DEL PIANO – Un uomo di 59 anni, una donna di 39 e un minore sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera, alle 19.22, sulla strada del Cipressino, nel comune di Castel del Piano.

Nello scontro, avvenuto sulla strada provinciale 64, sono rimaste coinvolte due auto. Sono intervenute le forze dell’ordine, l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Cinigiano e l’ambulanza della Misericordia di Casteldelpiano che hanno portato all’ospedale di Grosseto in codice i tre feriti.