Foto di repertorio

GROSSETO – Una notte speciale di danza, ginnastica e solidarietà. Torna domenica 18 gennaio al Teatro Moderno, per la sua quinta edizione, Arte in Festa “Dove la passione si fa dono” è l’appuntamento ormai classico del Comitato Uisp Grosseto (foto d’archivio Parricchi). Sul palco saliranno in totale 270 giovanissimi, tra danzatrici, danzatori, ginnaste e ginnasti, distribuiti in ben 24 coreografie che spazieranno dal classico al moderno, passando per la ginnastica artistica e ritmica, in un susseguirsi di emozioni e movimenti capaci di trasformare la serata in una vera festa dello sport. “E’ un appuntamento che negli anni – ricorda Fabio Nocchi, vicepresidente Uisp Grosseto – ha saputo riempire il Teatro Moderno. E che è stato capace di emozionare e regalare una serata di gioia a tante famiglie: ci auguriamo che anche quest’anno possa essere così”.

Domenica 18 gennaio alle 20.30 il sipario del Teatro Moderno si alzerà sulla quinta edizione di questo spettacolo teatrale, promosso dal Comitato Uisp con il patrocinio del Comune di Grosseto. Protagoniste sono sette associazioni sportive dilettantistiche affiliate Uisp: Artistica Grosseto, Dance System, Europa Danza, Ginnastica Grifone, Inside Original Dancers, Polisportiva Barbanella Uno e Progetto Danza, realtà che durante l’anno promuovono una pratica sportiva inclusiva per bambini, ragazzi e adulti. “Una rete consolidata di tecnici, famiglie e volontari che lavora tutto l’anno per rendere accessibile lo sport a tutti, trovando in Arte in Festa il momento di massima visibilità e celebrazione collettiva”, prosegue Nocchi.

Le coreografie alterneranno momenti di danza contemporanea e classica con esibizioni di ginnastica ritmica e artistica, adatte a tutte le età e pensate per catturare l’attenzione del pubblico dal primo all’ultimo atto. Numeri imponenti che confermano lo spettacolo come uno degli eventi più partecipati del calendario Uisp, con una grande mobilitazione corale che coinvolge l’intera comunità sportiva grossetana.

Il ricavato della serata servirà a sostenere Abio Grosseto, l’Associazione per il Bambino in Ospedale che dal 2003 opera nel reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia per rendere meno traumatici i giorni di degenza dei piccoli pazienti.

“Questa edizione consolida il legame tra Uisp e Abio – conclude il vicepresidente Uisp – trasformando la passione per danza e ginnastica in un gesto concreto di sostegno alla comunità, dove ogni esibizione diventa simbolo di vicinanza ai più piccoli e alle loro famiglie”.

Biglietti in vendita presso la segreteria Uisp. Chi volesse contribuire e partecipare all’evento è invitato a prenotare in anticipo per assicurarsi un posto in platea, contribuendo così a un gesto di solidarietà che unisce arte, movimento e impegno verso Abio Grosseto.