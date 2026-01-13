GROSSETO – Riparte il campionato di calcio Uisp dopo la pausa invernale. Nel girone Nord in copertina c’è il Torniella, che offre una clamorosa prova di forza divorando 4-0 il Montemazzano secondo in classifica, ora distante solo un punto. Al comando sempre la Disperata Scarlino, che resta a punteggio pieno dopo il rinvio del derby di Gavorrano. Travolgente anche il Lido Oasi, 6-1 al Boccheggiano, cresce il Venturina, 2-0 al Serrazzano. Un solo pareggio, il 2-2 tra Etrusca Vetulonia e Atletico Grosseto.
Nel girone Sud rallenta la leader Sant’Angelo Scalo, che impatta 2-2 nel derby di Sant’Angelo Scalo. Un risultato di cui approfitta il Talamone, che si porta a un solo punto dalla battistrada dopo il 2-1 sulla Polverosa. Ci sono due vittorie di misura, entrambe per 3-2: il Granducato del Sasso doma l’Argentario, mentre l’Alberese trascinato da un eurogol di Nicosia centra il secondo successo stagionale piegando il Montemerano. Completa il quadro il 3-0 del Maglianosant’Andrea sul Seggiano.
GIRONE NORD
Risultati
Roccastrada Torniella-Montemazzano 4-0
Lido Oasi-Boccheggiano 6-1
Venturina-Serrazzano2-0
Bagno Di Gavorrano-La Disperata Scarlino Rinv.
Pol. Etrusca Vetulonia-Atletico Grosseto 2-2
Classifica
La Disperata Scarlino 18 punti; Montemazzano 15; Roccastrada Torniella 14; Venturina 13; Lido Oasi 12: Serrazzano 7; Atletico Grosseto 5; Bagno Di Gavorrano, Pol. Etrusca Vetulonia 4; Boccheggiano -1
Prossime gare
Arcicalcio Bagno Di Gavorrano-Venturina mer 21/Ge 21:00 Gavorrano
Serrazzano-Lido Oasi mer 21 15:00 Serrazzano
La Disperata Scarlino-Pol. Etrusca Vetulonia lun 19 21:00 Scarlino
Serrazzano-Arcicalcio Bagno Di Gavorrano sab 17/ 15:00 Serrazzano
Boccheggiano-Venturina sab 17 15:00 Boccheggiano
Montemazzano-Lido Oasi sab 17 15:00 Montemazzano
Atletico Grosseto-Roccastrada Torniella lun 19 21:00 Casotto Pescatori
Bagno Di Gavorrano-Boccheggiano mar 27 21:00 Gavorrano
GIRONE SUD
Risultati
Paganico-S. Angelo Scalo 2-2
Maglianosant’Andrea-Seggiano 3-0
Granducato del Sasso-Argentario 3-2
Sportingclub Talamone-Polverosa 2-1
Alberese-Montemerano 3-2
Classifica
S. Angelo Scalo 16 punti; Sportingclub Talamone 15; Paganico 13; Granducato del Sasso 11; Maglianosant’Andrea, Montemerano 9; Alberese 8; Argentario 6; Seggiano 5; Polverosa 2
Prossime Gare
Sportingclub Talamone -Granducato del Sasso gio 15 21:00 Fonteblanda
Polverosa-Alberese sab 17 15:00 Polverosa
Argentario-Talamone lun 19 21:00 P. S. Stefano
Seggiano-Granducato del Sasso lun 19 21:00 Seggiano Loc. B
Paganico-Maglianosant’ Andrea lun 19 21:00 Paganico
Pol. Montemerano-S. Angelo Scalo sab 17 15:00 Montemerano