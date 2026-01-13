GROSSETO – Un’ambulanza è rimasta bloccata nel pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, all’interno del cortile di una scuola elementare di Grosseto durante un intervento di soccorso. Il mezzo, che aveva appena caricato una bambina colta da malore, non è riuscito a ripartire, probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido.

Per liberare il veicolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Grosseto, che ha provveduto al recupero in sicurezza dell’ambulanza, permettendone il rientro in sede.

Nel frattempo, i sanitari avevano già richiesto l’intervento di un secondo mezzo di soccorso, che ha trasportato la bambina all’ospedale di Grosseto per le cure del caso.