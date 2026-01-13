ORBETELLO – «I ragazzi del liceo linguistico di via Pola, a Orbetello, vivono da mesi il disagio di aule gelate, con riscaldamenti che, specie al primo piano, non funzionano e non riescono a riscaldare le aule» a lamentare la situazione è la madre di una ragazza che frequenta il quarto anno.

«Al piano inferiore sono tiepidi, al primo superiore direttamente freddi. Ieri mattina in classe erano 15 gradi, tante che c’è stato chi è andato a prendere il figlio a scuola. Alcune stanze hanno il soffitto più alto e quindi ulteriori problemi di riscaldamento».

Il problema, sempre a quel che racconta la madre, esiste da tempo «Da qualche anno addirittura. Quando arriva novembre si ripresenta sempre. Abbiamo interessato il Comune che ci ha detto che è responsabilità della Provincia. La Provincia invece dice di attendere l’ok del Comune per fare dei lavori. Insomma, il problema va avanti da tempo ma non si viene a capo di niente».