AMIATA – Con più di 60 bambini e ragazzi sulla neve, sono ufficialmente iniziati i corsi organizzati dallo Sci Club Lo Scoiattolo. L’attività è portata avanti in collaborazione con Uisp, il Comitato Appennino Toscano Fisi e le scuole sci del Monte Amiata. L’iniziativa si svolge nel nuovo Park Resort Contessa alle Macinaie, coinvolgendo anche gli operatori sportivi dell’area neve Uisp di Grosseto.

“Nonostante la grande affluenza registrata sulla montagna, in particolare sul versante grossetano – spiega Maurizio Marzocchi, presidente dello Sci Club Lo Scoiattolo – gli impiantisti hanno garantito condizioni ottimali, preparando con cura i due skilift e le relative piste, aperte tutti i giorni. I giovani sciatori hanno così potuto vivere una splendida giornata di sole e divertimento, resa ancora più sicura e accessibile grazie al tapis roulant dedicato ai principianti, che ha facilitato l’approccio dei più piccoli alla neve”.

Le lezioni si svolgeranno per sei domeniche consecutive, fino al 15 febbraio, salvo rinvii dovuti a condizioni meteo avverse. Nel frattempo, la società Isa è impegnata nelle operazioni di innevamento della parte alta della montagna: se le condizioni lo consentiranno, sarà possibile aprire la seggiovia e avviare anche gli allenamenti dei giovani atleti dello Ski Team in vista delle prossime gare.