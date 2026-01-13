GROSSETO – Il Governo ha deciso di commissariare le Regioni Toscana, Umbria, Sardegna ed Emilia Romagna, nominando un commissario ad acta per procedere con con gli accorpamenti degli istituti scolastici. Il provvedimento riguarda le Regioni che in questi mesi si erano opposte ai tagli imposti dal Governo.

La decisione arriva durante la seduta di lunedì 12 gennaio del Consiglio dei Ministri a cui erano state chiamate a partecipare anche le quattro Regioni coinvolte. Per la Regione Toscana, su delega del presidente Giani, ha partecipato ed è intervenuta spiegando le ragioni che avevano portato a sospendere il dimensionamento, l’assessora con delega all’istruzione, Alessandra Nardini.

La posizione della Regione Toscana

“Fin dall’inizio di questa vicenda nel 2023, abbiamo sempre ribadito un concetto chiaro: sulla scuola pubblica non si taglia ma si investe. Lo abbiamo sostenuto in ogni passaggio in Conferenza delle Regioni e presentando vari ricorsi in questi anni contro la logica degli accorpamenti degli istituti scolastici – spiegano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini che proseguono -. Pur contestando la norma, quest’anno avevamo provveduto a dimensionare secondo le indicazioni del Ministero, ma abbiamo ritenuto doveroso sospendere gli accorpamenti in attesa dell’esito del ricorso straordinario che abbiamo presentato al Presidente della Repubblica. Il Governo invece con la scelta di oggi decide di andare avanti e di non accogliere neppure la nostra richiesta di rivedere almeno i numeri dei tagli che sono sbagliati perché non si basano sulla reale popolazione studentesca ma su una sottostima del numero di studentesse e studenti toscani”.

La Regione Toscana, come già affermato anche precedentemente, ribadisce che basando il conteggio degli accorpamenti sui numeri reali di studentesse e studenti, e non sulle stime, si passerebbe dai 16 imposti quest’anno dal Governo ad 8, dimezzando il numero dei tagli. La decisione governativa si basa su uno scostamento di circa 8mila studentesse e studenti tra quanto stimato dal Ministero e quanto attestato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana: 428.679 studentesse e studenti contro 436.671 iscritte e iscritti reali. Presidente e assessora hanno anche sottolineato il confronto che in questi mesi c’è stato con enti locali e sindacati.

“A nostro avviso il Governo avrebbe dovuto – questo il parere di Giani e Nardini – attendere il pronunciamento del Presidente della Repubblica in merito alla questione. Invece ha voluto procedere d’imperio con una decisione che continuiamo a ritenere profondamente sbagliata, dettata soltanto dalla volontà di tagliare a tutti i costi e non adeguata alla realtà scolastica della nostra Regione, che aveva gia’ visto in passato un corretto dimensionamento con la creazione di istituti comprensivi in un’ottica di continuità verticale. Adesso questi tagli rischiano di avere ripercussioni negative dal punto di vista sia didattico che occupazionale.”

Il numero delle istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana è di 466 ma con gli accorpamenti diventerebbero 450. Sono infatti previsti quattro accorpamenti nella provincia di Lucca, tre in quelle di Massa Carrara e di Pistoia, due per la Città Metropolitana di Firenze e altrettante per la Provincia di Grosseto e per la Provincia di Siena.

Flc Cgil: «Territorio di Grosseto colpito da accorpamenti iniquamente imposti»

Sulla questione si è espressa anche la Flc Cgil Toscana denunciando “la convocazione da parte del governo dei presidenti di quattro regioni amministrate dal centrosinistra (Emilia Romagna, Sardegna, Umbria e Toscana), contrarie agli accorpamenti forzati previsti dal piano nazionale di dimensionamento scolastico, che implica tagli lineari per oltre 5,3 miliardi di euro”.

Situazione regionale: ultimatum e minaccia di commissariamento

“La Regione Toscana ha presentato due ricorsi contro il decreto ministeriale che prevede il taglio di 16 autonomie scolastiche per l’anno 2026/2027 – riassume la Cgil -: il primo alla Corte Costituzionale, respinto, il secondo al Presidente della Repubblica, supportato dal ricorso ad adiuvandum della Flc Cgil Toscana, che contesta l’errata rilevazione di oltre 8.000 studenti in meno da parte del Ministero. In risposta, il ministro Valditara ha lanciato un ultimatum di dieci giorni, minacciando la revoca di facilitazioni e la nomina di un commissario ad acta, probabilmente il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale toscano. Questa mossa appare come un atto di centralizzazione punitiva, che mina l’autonomia regionale e impone una riduzione miope della rete scolastica, a danno di territori periferici e interni.

Due istituti a rischio accorpamento. Vegni: «Ministero vanifica lavoro di sindacato e Regione che vogliono difendere lavoro e famiglie»

Nella provincia di Grosseto, gli accorpamenti colpiscono l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Orbetello (102 iscritti, sotto la soglia nazionale dei 600) e l’Istituto Comprensivo “Orsini” di Castiglione della Pescaia (-25 alunni), con ipotesi di riallocazione rispettivamente su Albinia e Grosseto. «Tali interventi rischiano di impoverire l’offerta formativa del territorio proprio dove è più fragile, nelle aree periferiche – ricorda Alessandra Vegni, segretaria Flc Cgil Grosseto – Vanificando il lavoro di Flc Cgil e Regione per preservare posti di lavoro Ata, docenti, Dsga e dirigenti, nonché il servizio scolastico nelle aree interne».

«Questi accorpamenti non guardano alle singole realtà del territorio – dichiara Vegni –. Con un colpo di forza, il Ministero annulla ogni sforzo per difendere lavoro e famiglie. Insieme alla Flc Cgil Toscana sosterremo i ricorsi regionali, le iniziative di mobilitazione e confronto con le comunità scolastiche per contrastare una politica scellerata e puramente economicistica che mina la scuola pubblica diffusa e il futuro dei nostri territori».