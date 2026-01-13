GROSSETO – “I recenti episodi di violenza verificatisi nel centro storico di Grosseto sono fatti gravi che richiedono risposte serie, responsabili e fondate su strumenti adeguati. Proprio per questo Rifondazione Comunista giudica inaccettabili e strumentali le dichiarazioni del consigliere comunale della Lega, Gino Tornusciolo, che continua a proporre una lettura esclusivamente repressiva del tema della sicurezza urbana”. A dirlo è il circolo “Vittorio Stefanini” di Rifondazione Comunista Grosseto dopo le parole del consigliere comunale leghista.

“Alle dichiarazioni della Lega rispondiamo richiamando quanto stabilito dalle Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, adottate in applicazione del decreto-legge n.14/2017 – proseguono -. Tali linee guida definiscono la sicurezza urbana come un bene pubblico distinto dall’ordine pubblico, afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da realizzarsi attraverso:

interventi di riqualificazione delle aree degradate; eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale; prevenzione della criminalità, in particolare di quella diffusa e predatoria; promozione della coesione sociale e della convivenza civile”.

“È dunque evidente che ridurre il tema della sicurezza a più controlli e più repressione, come fa la Lega, significa ignorare deliberatamente l’impianto normativo nazionale e rinunciare a una visione integrata ed efficace delle politiche urbane – dichiara Rifondazione -. Le stesse linee guida ribadiscono la necessità di un approccio olistico e multilivello, basato sulla collaborazione tra istituzioni, enti locali e società civile, e sull’attivazione di politiche di prevenzione, inclusione, protezione e solidarietà sociale, con particolare attenzione alle condizioni di povertà, disagio abitativo, marginalità e abbandono dei territori La violenza non nasce nel vuoto. È il risultato di anni di disinvestimento nei servizi sociali, di precarizzazione del lavoro, di mancanza di politiche abitative e giovanili, di abbandono degli spazi pubblici”.

“Alimentare paure e cercare consenso attraverso la propaganda securitaria non rende Grosseto più sicura, ma più fragile e divisa. Rifondazione Comunista ribadisce che per costruire sicurezza reale servono: investimenti strutturali nei servizi sociali e nella prevenzione; politiche di inclusione e di contrasto alla marginalità; riqualificazione urbana e cura dello spazio pubblico; partecipazione attiva della cittadinanza e delle realtà sociali del territorio”.

“La sicurezza urbana, come indicato dalla normativa vigente, si costruisce con la giustizia sociale e la coesione, non con slogan e semplificazioni – conclude Rifondazione Comunista -. Continuare a ignorarlo significa sottrarsi alle responsabilità di governo della città. Grosseto ha bisogno di politiche serie e coerenti con le linee guida nazionali, non di propaganda elettorale”.