GAVORRANO – «Le dichiarazioni dell’onorevole Marco Simiani sugli ultimi episodi di violenza che hanno coinvolto un giovane residente a Gavorrano meritano una riflessione più attenta e meno strumentale» così il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” risponde all’onorevole del Pd in merito all’accoltellamento avvenuto in centro a Grosseto nel fine settimana.

«Quando Simiani afferma che “servono prevenzione, investimenti e sostegno ai giovani, non solo annunci”, non può rivolgere questo monito al centrodestra, ma dovrebbe innanzitutto rivolgerlo all’Amministrazione comunale di Gavorrano, guidata dalla sindaca Stefania Ulivieri, espressione dello stesso Partito democratico».

«Il ragazzo coinvolto, infatti, è sì noto alle forze dell’ordine, ma è anche un giovane del nostro territorio, residente appunto a Gavorrano. Vittima e protagonista negli ultimi anni di episodi gravi che avrebbero dovuto far scattare da tempo un’attenzione sociale, educativa e istituzionale più incisiva» continua la nota.

«Prima di rilasciare dichiarazioni a effetto, l’onorevole Simiani farebbe bene a confrontarsi con gli amministratori locali del proprio partito, chiedendo loro quali strumenti siano stati attivati, quali percorsi di sostegno siano stati messi in campo e quali politiche giovanili siano state realmente costruite sul territorio».

«Proprio per questo motivo il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato una formale interrogazione alla sindaca Ulivieri per chiedere lumi sulla vicenda – continuano i consiglieri comunali -. È evidente che ci troviamo di fronte a una criticità sociale seria, ed è nostro dovere comprendere quale sia stato finora il ruolo dell’Ufficio servizi sociali del Comune di Gavorrano in una situazione nota a tutti, ma che forse non è stata adeguatamente approfondita proprio dall’Amministrazione comunale».

«La prevenzione non si fa con le dichiarazioni stampa, ma con il lavoro concreto degli enti locali. Ed è su questo terreno che oggi la Giunta Ulivieri è chiamata a dare risposte chiare, puntuali e documentate ai cittadini».