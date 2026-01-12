GAVORRANO – Con il trofeo Cavallerizza è partita la stagione sportiva 2026 del Marathon Bike. La manifestazione di ciclismo amatoriale targata Acsi è stata patrocinata dalla Provincia di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e Vini di Maremma di Marina di Grosseto, è andata in scena domenica scorsa al Grilli di Gavorrano. Partenza posticipata alle 10.00 causa la strada ghiacciata sul percorso di gara. Una cinquantina di atleti si sono presentati alla partenza nonostante la temperatura fosse davvero bassa. Pronti via e come al solito non sono mancati subitanei tentativi di fuga. L’azione buona al termine del primo giro con un gruppetto di sei corridori con dentro Federico Fruscini e Lucio Margheriti della Vam, il castiglionese Adriano Nocciolini per il Marathon Bike, i due forti atleti della Baglini ovvero Cesare Macchi e Agostino Del Monte e Alessandro Natale della Ciclistica Senese. I sei ben presto sono riusciti ad avere un discreto vantaggio che alla fine è stato di oltre due minuti.

Volata conclusiva a cinque: a pochi chilometri dal traguardo si è sfilato Federico Fruscini causa crampi; sul traguardo Margheriti ha regolato nell’ordine Alessandro Natale e Agostino Del Monte. Cesare Macchi si aggiudicava la seconda fascia lottando sino all’ultimo con Adriano Nocciolini. “Un arrivo che mi porta bene, visto che qui ho vinto altre volte nelle passate stagioni – spiega Margheriti, vincitore assoluto – sapevo di stare bene è nella volata finale ho sfruttato le mie caratteristiche da velocista. Ringrazio la squadra della Vam che ha fatto di tutto affinché la fuga arrivasse in porto”. Questi i vincitori di categoria: Alessandro Natale, Michele Jacopini, Alessio Finocchi, Mario Calagreti, Cesare Macchi, Andrea Grandi, Agostino Dal Monte e Angelo Chioda.