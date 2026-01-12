GROSSETO – Domenica memorabile al Palazzetto dello sport Atleti Azzurri D’Italia, che ha fatto da splendida cornice al Torneo S3 Trofeo Città di Grosseto organizzato dalla Pallavolo Grosseto, per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, dedicata alle baby giocatrici classe 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (foto di Luca Sansone). Un momento speciale in cui entusiasmo, sorrisi e primi gesti tecnici hanno riempito il campo e gli spalti, confermando quanto il Settore S3 sia il cuore pulsante del nostro movimento.

Il torneo è stato un grande successo anche grazie alla partecipazione e spirito collaborativo delle società Volley Massa Marittima e New Volley San Vincenzo- Venturina. “Giornate come questa – hanno commentato gli organizzatori – rappresentano al meglio i valori della Pallavolo Grosseto: crescita, amicizia e passione per il nostro sport”.

La società biancorossa ringrazia le società ospiti che hanno partecipato ma anche la responsabile del Settore S3 Federica Brizzi e il DS Vito Di Giovanna e tutti coloro che hanno dato una mano alla perfetta realizzazione dell’evento: lo speaker ufficiale Livio, Matilde Marini, Iris Peotta, Aurora Fanteria, Matteo Tinacci, Sofia Seghetta, Simona Faragli, Giorgia Dierna, Fiamma Boccini e Nicole Neres Do Nascimento e il fotografo Luca Sansone.