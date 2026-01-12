GROSSETO – Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sull’Albo pretorio del Comune di Grosseto due atti importanti per il controllo del randagismo felino e la tutela dei gatti di colonia presenti sul territorio comunale.

Con questi provvedimenti, il Comune di Grosseto ha stanziato e impegnato a bilancio 12.200 euro per il finanziamento di sterilizzazioni straordinarie che integreranno l’attività ordinaria già svolta dall’Asl Toscana Sud Est. Ha inoltre approvato un disciplinare che regola l’intervento. I passaggi amministrativi e finanziari di competenza comunale risultano quindi completati (qui la Determinazione e qui la Disposizione dirigenziale).

“Come associazione Occhi di Gatto, ringraziamo l’Amministrazione comunale e gli uffici per l’ascolto e per aver dato seguito, sul piano amministrativo e finanziario, a un’esigenza segnalata da tempo – commenta l’associazione -. Ora siamo in attesa che l’Asl Toscana Sud Est definisca le modalità operative e dia concreta attuazione alle sterilizzazioni straordinarie previste. Riteniamo fondamentale che questo passaggio avvenga nel più breve tempo possibile. La situazione delle colonie feline, l’aumento delle nascite e le difficoltà quotidiane affrontate da volontari e cittadini rendono la sterilizzazione uno strumento urgente e indispensabile, non più rinviabile per il benessere degli animali”.

“Confidiamo quindi che l’Asl possa procedere rapidamente, trasformando le risorse stanziate in interventi concreti sul territorio – conclude l’associazione -. Occhi di Gatto resta, come sempre, disponibile a collaborare e continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, informando cittadini e volontari”.