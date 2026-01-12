GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 12 gennaio 2026
Ariete diretto: oggi serve anche diplomazia.
Toro lucido: ottime valutazioni da fare.
Gemelli leggero: ma oggi più attento agli altri.
Cancro sensibile: ma oggi dici le cose con chiarezza.
Leone energico: ma sai contenerti.
Vergine razionale: affronti la settimana con ordine.
Bilancia serena: ma oggi più determinata.
Scorpione, segno del giorno, sarà strategico, riservato, intuitivo: oggi cogli segnali che gli altri ignorano.
Consiglio escursione: esplora le Vie Cave tra Sovana e Pitigliano, immerse nella pietra e nel mistero. Un luogo fatto per te.
Sagittario aperto: ma oggi rifletti più del solito.
Capricorno metodico: metti le basi per qualcosa di concreto.
Acquario visionario: ma oggi porti a termine.
Pesci attenti: giornata di introspezione fruttuosa.