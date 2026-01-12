MANCIANO – Incidente stradale ieri sera tra la Sgrilla e lo Sgrillozzo, nel comune di Manciano.

Un uomo di 53 anni che si trovava alla guida di un pick up ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato con l’auto giù per una scarpata finendo nel campo.

«Un volo di oltre 50 metri – racconta chi ha assistito all’incidente – concluso con lo schianto nel campo sottostante». Ad assistere all’incidente alcuni cacciatori di passaggio che hanno chiamato subito i soccorsi.

L’inciente è avvenuto ieri sera alle 20.27, sulla provinciale 101.

Sul posto l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Manciano, i Carabinieri e due squadre dei Vigili del fuoco di Orbetello e Manciano che si sono rese necessarie per estrarre l’uomo dall’abitacolo e recuperarlo e tirandolo su dalla scarpata. Trasportato di urgenza al pronto soccorso di Grosseto.