GROSSETO – Giornalista, scrittore e osservatore attento del territorio: l’ospite della puntata 26 de Il tempo di un caffè è Carlo Vellutini, che presenta il suo ultimo libro Riflessioni sulla Maremma. Un volume che nasce dall’esperienza professionale maturata negli anni tra la Maremma e Firenze e che propone uno sguardo lucido, a tratti critico, ma profondamente legato a questa terra.

Il libro è il quinto lavoro di Vellutini dopo romanzi e saggi precedenti ed è, come suggerisce il titolo, una raccolta di pensieri che intrecciano attualità, memoria e identità. «È un libro che nasce anche dal lavorare in Maremma ma pure fuori dalla Maremma per la Maremma – spiega – e questo permette di vedere il territorio da dentro e da fuori, cogliendone potenzialità e limiti».

Molte riflessioni hanno preso forma inizialmente sui social e sul web, per poi approdare alla carta in una veste più articolata. Il volume è infatti arricchito dalle fotografie di Cesare Moroni, immagini che dialogano con i testi e contribuiscono a restituire profondità e suggestioni al racconto. «Le foto parlano quanto le parole – racconta Vellutini – e rendono questo progetto qualcosa di più rispetto a una semplice raccolta di post».

Nel dialogo emerge anche il tema dello sguardo della politica regionale sulla Maremma. Da Firenze, spiega l’autore, il territorio è visto come ricco di grandi potenzialità spesso inespresse. Una condizione che, secondo Vellutini, chiama in causa prima di tutto i maremmani stessi. «La parola chiave è identità: non come concetto politico che divide, ma come riscoperta delle radici, per capire da dove veniamo e soprattutto dove vogliamo andare».

Il libro ha infine anche un forte valore sociale: l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto alla LILT, a sostegno della prevenzione oncologica. «Prevenire è un valore che va oltre quello economico – conclude – ed è un impegno in cui crediamo molto».

