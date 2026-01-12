GROSSETO – Quanto accaduto a Crans Montana la notte dell’ultimo dell’anno, oltre a rabbia e risentimento per la tragedia, ripropone sul piano della coscienza una serie di annosi interrogativi. Tra questi quello della idoneità dei locali e spazi di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Eccoci così a ricordare: teatri, cinematografi, auditori, sale convegno, sale da ballo, discoteche, teatri tenda ma anche circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti, parchi di divertimento, così come spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a feste o intrattenimento e con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Sono questi in Italia i campi di applicazione del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (S.O. G.U. n° 14 del 12 settembre 1996) riguardante la prevenzione incendi dei locali. L’intento principale è intuibilmente quello di ridurre la possibilità d’incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti, limitare il propagarsi delle fiamme al suo interno, assicurare la possibilità di fuga degli occupanti e la possibilità di accesso ai soccorsi, garantendo per il loro operare delle condizioni di sicurezza.

Questi alcuni degli aspetti che in maniera generale non dovrebbero essere trascurati e sottovalutati né in Italia né in altre parti del mondo. Raccomandazioni che peraltro periodicamente dovrebbero essere evidenziate e rinnovate. Testo ne fa nella nostra realtà nazionale, l’emissione (anche nell’anno passato) di una Circolare (n. 28701 del 21 luglio) del Dipartimento P.S. con cui si raccomanda il rispetto delle diverse discipline che regolano il settore.

Sono previsti dei “protocolli territoriali” e nel contempo, sia i gestori che tutti i soggetti coinvolti, fruitori compresi, dovrebbero svolgere azione di prevenzione ed anche di coadiuvante controllo, con segnalazioni, se del caso, di eventuali irregolarità, agli organismi competenti.

Una domanda che sorge spontanea è se l’attività di vigilanza espletata sia o no opportunamente sinergica. Oltre infatti alle forze di polizia, non dovrebbe mancare un periodico singolo e corale controllo degli organi di polizia locale, dei vigili del fuoco, del personale ASL, dell’Ispettorato del Lavoro. Un’attività d’insieme di vigilanza e controllo che permetterebbe interventi simultanei su più aspetti, creando maggiori garanzie all’utenza stessa.

A proposito di utenza, i fruitori, torniamo a ribadirlo, non dovrebbero essere considerati estranei da doveri e responsabilità ed anche i loro comportamenti dovrebbero essere improntati al rispetto di precise regole e di impartite informazioni da parte dei gestori.

Passare dall’allegria e il sorriso alla disperazione e al pianto, spesso ed anche questa infame tragedia di Crans Montana ce lo ha dimostrato, è purtroppo solo un attimo!