CAPALBIO – Nuovo intervento di manutenzione ordinaria per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nell’unità idrografica Albegna. In particolare, Cb6 è intervenuto sul fosso Melone, che scorre in prossimità della località Giardino.
“Le operazioni – spiega Cb6 – hanno riguardato la decespugliazione della vegetazione erbacea in eccesso nella sezione idraulica del corso d’acqua, che passa sotto il ponte della Strada Provinciale Pedemontana, assicurando così anche la tutela della pubblica incolumità”.
“Tutte le fasi dei lavori si sono svolte seguendo le linee guida della Regione Toscana per la salvaguardia dell’ambiente, della flora e della fauna”.