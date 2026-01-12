ORBETELLO – Il Comune rende noto che sono state indette le procedure comparative ad evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle seguenti Concessioni demaniali marittime in località Santa Liberata: Concessione A, B, C, D, E.

Le concessioni riguardano aree demaniali marittime destinate allo svolgimento di attività di rimessaggio, alaggio/varo e ormeggio di natanti da diporto, secondo quanto dettagliatamente disciplinato nei rispettivi disciplinari di gara.

La durata di ciascuna concessione è pari a sei anni, con decorrenza dalla data di rilascio del titolo concessorio.

Presentazione delle offerte – Termini e modalità

Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo Pec, secondo le modalità previste nei singoli Disciplinari di gara. Periodo di presentazione delle offerte: dalle ore 13 del 31 dicembre 2025 alle 13 del 31 gennaio 2026.

Invio delle password di apertura delle cartelle crittografate: dalle 13 del 1° febbraio 2026 alle 13 del 7 febbraio 2026.

“Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate comporterà l’esclusione dalla procedura – dichiara il Comune -. Per ciascuna concessione (A, B, C, D, E) deve essere presentata una domanda singola, specifica e separata. La partecipazione a più bandi è consentita solo mediante la presentazione di distinte istanze, ciascuna completa della relativa documentazione amministrativa, tecnica ed economica, come previsto dai rispettivi Disciplinari di gara”.

Per tutte le altre informazioni e la consultazione dei documenti visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello www.comune.orbetello.gr.it