«La prima ragione è climatica – spiega Rusci –. In primavera e soprattutto in estate il caldo può rendere disagevoli le lunghe camminate o i percorsi più impegnativi. In inverno, invece, soprattutto in prossimità del mare, il clima è generalmente mite e basta una giacca per camminare in libertà».

Un clima diverso da quello della città

Il Parco della Maremma gode di condizioni climatiche particolari, legate alla sua conformazione naturale. Le aree pianeggianti affacciate sul mare, esposte a sud e a ovest, sono protette a nord dai Monti dell’Uccellina, che schermano i venti più freddi.

«Questo fa sì – sottolinea Rusci – che molti itinerari del Parco siano riparati dalla tramontana. Anche quando in città sembra fare freddo, qui vicino al mare il clima è spesso più gradevole e i venti si avvertono molto meno».

Un aspetto che invita a non farsi scoraggiare dalle temperature dell’entroterra quando si decide di programmare una visita.

L’inverno, la stagione degli animali

Oltre al clima, l’inverno è anche il periodo migliore per osservare la fauna. «Gli animali sono meno disturbati, sia dal caldo che dalla presenza delle persone – spiega il presidente – ed è più facile avvistarli».

Nel Parco si possono incontrare numerose specie di mammiferi, come daini, caprioli e cinghiali, ma è soprattutto l’avifauna a rendere speciale questa stagione. Le zone umide, in particolare quelle intorno alla Bocca d’Ombrone, si popolano di grandi uccelli migratori: fenicotteri, oche, gru, pivieri e molte altre specie che scelgono la Maremma per svernare, prima di tornare verso il Nord Europa o l’Africa continentale.

Il Parco è sempre aperto

Un’altra informazione importante per visitatori e turisti: il Parco della Maremma non chiude mai. Anche in inverno è possibile accedere agli itinerari e vivere l’area protetta in una veste più silenziosa e autentica.

I biglietti possono essere acquistati online oppure direttamente al centro visite. Orari, modalità di accesso e tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale del Parco: https://www.parco-maremma.it

Un invito, dunque, a scoprire – o riscoprire – il Parco della Maremma quando la natura rallenta, i colori cambiano e il territorio mostra uno dei suoi volti più veri.