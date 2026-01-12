ALBERESE – L’inverno è una delle stagioni migliori per visitare il Parco della Maremma. A dirlo è il presidente Simone Rusci, che invita a riscoprire il Parco anche nei mesi più freddi, quando il clima, la tranquillità e la fauna rendono l’esperienza ancora più suggestiva.
«La prima ragione è climatica – spiega Rusci –. In primavera e soprattutto in estate il caldo può rendere disagevoli le lunghe camminate o i percorsi più impegnativi. In inverno, invece, soprattutto in prossimità del mare, il clima è generalmente mite e basta una giacca per camminare in libertà».
Il Parco della Maremma gode di condizioni climatiche particolari, legate alla sua conformazione naturale. Le aree pianeggianti affacciate sul mare, esposte a sud e a ovest, sono protette a nord dai Monti dell’Uccellina, che schermano i venti più freddi.
«Questo fa sì – sottolinea Rusci – che molti itinerari del Parco siano riparati dalla tramontana. Anche quando in città sembra fare freddo, qui vicino al mare il clima è spesso più gradevole e i venti si avvertono molto meno».
Un aspetto che invita a non farsi scoraggiare dalle temperature dell’entroterra quando si decide di programmare una visita.
Oltre al clima, l’inverno è anche il periodo migliore per osservare la fauna. «Gli animali sono meno disturbati, sia dal caldo che dalla presenza delle persone – spiega il presidente – ed è più facile avvistarli».
Nel Parco si possono incontrare numerose specie di mammiferi, come daini, caprioli e cinghiali, ma è soprattutto l’avifauna a rendere speciale questa stagione. Le zone umide, in particolare quelle intorno alla Bocca d’Ombrone, si popolano di grandi uccelli migratori: fenicotteri, oche, gru, pivieri e molte altre specie che scelgono la Maremma per svernare, prima di tornare verso il Nord Europa o l’Africa continentale.
Un’altra informazione importante per visitatori e turisti: il Parco della Maremma non chiude mai. Anche in inverno è possibile accedere agli itinerari e vivere l’area protetta in una veste più silenziosa e autentica.
I biglietti possono essere acquistati online oppure direttamente al centro visite. Orari, modalità di accesso e tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale del Parco: https://www.parco-maremma.it
Un invito, dunque, a scoprire – o riscoprire – il Parco della Maremma quando la natura rallenta, i colori cambiano e il territorio mostra uno dei suoi volti più veri.