GROSSETO – «Il Partito Democratico si conferma, ancora una volta, refrattario e profondamente disinteressato al tema della sicurezza. Lo è stato per tutti gli anni in cui ha governato a livello nazionale e continua a esserlo oggi nelle amministrazioni locali e regionali di cui è espressione».

È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, capogruppo in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, replicando alle accuse mosse dal Pd grossetano dopo i gravi fatti di cronaca avvenuti in città e riportati dalla stampa locale.

«Quella del Pd – prosegue Rossi – è una repulsione di natura ideologica, pretestuosa, strumentale e soprattutto contraddittoria. Per anni hanno osteggiato qualsiasi intervento deciso in materia di sicurezza, salvo poi indignarsi oggi per episodi drammatici come se quanto accade non fosse il frutto diretto delle scelte, o delle non scelte, del recente passato e delle politiche scellerate dell’accoglienza indiscriminata».

«Non basta protestare a posteriori – commenta Rossi -: il Pd continua attivamente a ostacolare ogni intervento efficace messo in campo dal Governo Meloni per ripristinare legalità e sicurezza. È una linea politica che risponde esclusivamente a dettami ideologici e non certo all’interesse dei cittadini».

«L’esempio più evidente di questa incoerenza – sottolinea Rossi – è il no del presidente della regione Toscana, Giani ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), strutture richieste a gran voce dalle forze dell’ordine e indispensabili per rendere effettivi i provvedimenti di espulsione. Dire no ai Cpr significa, nei fatti, impedire l’allontanamento di soggetti irregolari e pericolosi, lasciandoli liberi di tornare in strada e scaricando le conseguenze sui territori e sugli operatori in divisa».

«Ci troviamo di fronte a una contraddizione macroscopica – aggiunge –: ci si indigna per l’insicurezza, ma si bloccano sistematicamente gli strumenti necessari a contrastarla. I Cpr non sono luoghi punitivi, ma strumenti di uno Stato serio che vuole far rispettare le regole, garantire rimpatri efficaci e tutelare la sicurezza pubblica».

«Proprio in questi giorni – evidenzia Rossi – la presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa, è tornata con forza sui temi della sicurezza e della tutela dei minori, annunciando nuovi e specifici provvedimenti del Governo contro il fenomeno delle baby gang, maranza compresi. Un segnale chiaro dell’attenzione dell’Esecutivo verso un’emergenza che riguarda da vicino le nostre città e i nostri giovani, dopo anni di lassismo e di sottovalutazione del problema».

«Come capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione bicamerale d’inchiesta su infanzia e adolescenza sento ancora più forte la responsabilità di sostenere un’azione di governo che non si limiti alle parole, ma intervenga in modo concreto su prevenzione, responsabilità e controllo del territorio, per difendere la nostra gioventù dalle droghe e dalla malavita. Questa è la differenza sostanziale tra chi governa con senso di responsabilità e chi, come il Pd, preferisce fare polemica politica e ostacolare ogni soluzione di buon senso per risolvere problematiche che loro hanno contribuito a creare», conclude Fabrizio Rossi.