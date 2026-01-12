GROSSETO – “Di fronte a un episodio così grave come l’accoltellamento avvenuto a Grosseto nell’area della Cavallerizza è doveroso fermarsi e riflettere con serietà, evitando strumentalizzazioni. Ho verificato direttamente quanto accaduto confrontandomi con Prefettura, Questura e Asl: l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato e il giovane, pur con ferite gravi, non è in pericolo di vita. Alla famiglia va tutta la nostra vicinanza”.

È quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani.

“La sicurezza non si garantisce con slogan o annunci. Servono investimenti strutturali nelle forze dell’ordine, ma anche prevenzione, servizi sociali, scuola e rigenerazione urbana. Solo una risposta collettiva e di lungo periodo può assicurare sicurezza reale ai cittadini”.