GROSSETO – Spettacolo doppio al Palazzetto Azzurri d’Italia, dove le Under 14 della pallavolo Grosseto padrone di casa sono state protagoniste di una partita pulita, intensa e ricca di emozioni, imponendosi con un netto 3-0 contro il Torretta Livorno.

“Una prestazione corale di grande valore – ha commentato la società biancorossa – impreziosita dalla prova degna di nota di capitan Spernanzoni e di Melissa Stefi, che hanno guidato la squadra con grinta, qualità e grande maturità. Questa vittoria ci permette di chiudere il girone al primo posto in classifica e di accedere alla seconda fase, traguardo meritatissimo per un gruppo che sta crescendo ad ogni pallone giocato. Una stagione che ci sta regalando crescita, serenità, entusiasmo e tante belle sensazioni, dentro e fuori dal campo”.