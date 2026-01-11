GROSSETO – «Ennesimo episodio di violenza nella nostra città. Questa volta a farne le spese è stato un ragazzo di appena 16 anni, accoltellato da un soggetto di origine nordafricana. Le nostre città sono ormai invase e l’Italia non ha più gli anticorpi per difendersi» dichiara Gino Tornusciolo, capogruppo della Lega Salvini premier di Grosseto.

«Non è più possibile far finta di nulla davanti a una deriva che trasforma i nostri centri urbani in veri e propri bollettini di guerra».

Decreto Maranza

«Mai come negli ultimi anni l’utilizzo dei coltelli è diventato così diffuso tra i giovani. Una tendenza che arriva da una cultura importata con un’immigrazione incontrollata, che sta mettendo sotto assedio tantissime città italiane. Proprio per contrastare questo fenomeno, il decreto Maranza, attualmente in fase di stesura da parte del Governo, va nella direzione di inasprire le pene per i minori trovati in possesso di armi da taglio, prevedendo anche una responsabilità diretta dei genitori. Inoltre, per gli stranieri, il possesso di armi da taglio rappresenterà un elemento ostativo al rilascio o al mantenimento del permesso di soggiorno, a tutela della sicurezza dei cittadini».

«Grosseto, pur non vivendo le criticità di altre grandi realtà urbane e non solo, basti leggere la cronaca di Piombino o di Montecatini per citare realtà a noi vicine, ha messo in campo ogni strumento possibile: steward nel centro storico, maggiore presenza delle forze dell’ordine e un impegno costante da parte delle autorità competenti e dell’assessore alla sicurezza. Tuttavia, questi sforzi rischiano di essere vanificati da un problema strutturale: il numero ormai insostenibile di extracomunitari che non hanno titolo per restare in Italia» continua la nota della Lega.

Magistratura lassista

«A ciò si aggiunge un evidente lassismo da parte della magistratura, più volte denunciato anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che finisce per annullare il lavoro di militari e forze dell’ordine, costretti a intervenire, arrestare e indagare senza vedere risultati concreti. I fatti di cronaca recenti parlano chiaro: l’accoltellamento mortale del capotreno a Bologna e l’omicidio di una ragazza di 19 anni a Milano, entrambi commessi da immigrati irregolari. Episodi che confermano una situazione fuori controllo».

«Assistiamo a giudici pronti a processare chi ha sempre combattuto l’immigrazione clandestina, come nel caso del processo contro l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, mentre continuano le ingerenze verso strumenti fondamentali come gli hotspot voluti dal governo Meloni» prosegue Tornusciolo.

Sicurezza in città

«La sicurezza delle città passa inevitabilmente dalla riforma della giustizia e dalla lotta senza sconti all’immigrazione clandestina. Serve tornare alla pena certa: oggi in Italia si rischia di condannare un carabiniere che si difende e di rimettere in libertà criminali con lunghi precedenti penali».

«La Lega dice basta. Saremo sempre in prima linea contro chi viene nel nostro Paese solo per delinquere. Servono strumenti chiari e immediati: rimpatri immediati, blocco dell’immigrazione clandestina e fine delle ingerenze giudiziarie. Lo Stato deve tornare a difendere i propri cittadini e i propri confini».