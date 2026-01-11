BAGNO DI GAVORANO – Sconfitta beffarda per il Follonica Gavorrano, superato 2-1 al Malservisi-Matteini dall’ultima Poggibonsi, che si è giovata di un rigore al 90′.

Prima occasione per gli ospiti al 6′: El Dib sulla respinta di un corner non trova lo specchio della porta.

Il vantaggio dell’undici minerario arriva al 10′ e porta la firma di Mutton: contropiede rapido che porta Maurizi a crossare dalla destra, il colpo di testa del numero 11 è preciso e si insacca per l’1-0. Poco dopo è Pescicani a cercare il raddoppio con un tiro a giro dal limite che termina centrale tra le braccia del portiere.

Al 24′ la palla del raddoppio ce l’ha Maurizi, che fraseggia bene con Pescicani e conclude di prima intenzione, ma il suo piattone si alza sopra la traversa.

Quattro giri di lancette ed è il Poggibonsi a sfiorare il pari con Zuccherato, che penetra in area e calcia in diagonale, sfiorando il palo alla sinistra di Poggiolini.

In chiusura di frazione Masini usufruisce di un pericoloso calcio di punizione dal limite: il tiro è pericoloso ma colpisce la barriera e si spegne fuori.

La prima frazione termina così con il vantaggio del Follonica Gavorrano, che al 9′ della ripresa protestano per una presunta spinta in area ai danni di Bellini, non sanzionata dall’arbitro.

Al 15′ Masini impegna Poggiolini di testa su calcio d’angolo, ma due minuti più tardi è proprio il numero 10 giallorosso, con un assist sporcato dalla difesa, a servire Accursi, che da due passi non sbaglia e porta il match sul momentaneo pareggio.

Quando la ripresa sembra incanalarsi verso il pari arriva l’episodio decisivo del match: Masini viene atterrato al 90′ in area da Fremura e per l’arbitro non ci sono dubbi.

Dal dischetto si presenta Accursi, che batte Poggiolini e realizza la doppietta che vale la vittoria esterna per gli ospiti.

Da lì in poi infatti i maremmani ci provano con qualche palla lanciata in area che non sortisce gli effetti sperati, su tutti il colpo di testa di Maurizi durante il recupero, di poco a lato. A vincere al Malservisi-Matteini è dunque il Poggibonsi con il punteggio di 1-2.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bucci, Bellini, Maurizi, Mutton, Fremura, Proietti, Pescicani (39′ st Ferretti), Drapelli (19′ st Bianchi, 39′ st Likaxhiu), Arrighi, Giordani (24′ st Presta). A disposizione: Pacini, Lorenzi, Pimpinelli, Crasta. All. Brando.

POGGIBONSI: Bertini, El Dib (35′ st Ciacci), Borghi, Zuccherato, Boriosi (1′ st Accursi), Masini (35′ st Rodio), Shenaj (40′ st Bellavigna), Martucci, Salto Lomba, Borri, Gerbino (22′ st Ndiaye). A disposizione: Cerone, Biagiotti, Viviani, Giustarini. All. Consonni.

ARBITRO: Panici di Aprilia; assistenti Pepe di Nocera Inferiore e Criscolo di Torre Annunziata.

MARCATORI: 10′ Mutton, 17′ st e 45′ st (rig.) Accursi.

NOTE: Ammoniti Proietti, Mutton, Drapelli. Shenaj, Ciacci, Borghi, Ndiaye, Brando (all. UsFG). Espulso: Consonni (all. Poggibonsi).