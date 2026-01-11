CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La foto di oggi ci è stata mandata da Andrea Bizzarri ed è stata scatta a Castiglione della Pescaia, durante l’anno scolastico 1972-73.
Si tratta della classe seconda D della scuola elementare con la maestra Fanny Mangiaracina.
«Ricordo alcuni cognomi – scrive il nostro lettore -: fila in alto: Stompanato, Moroni, Gambineri, Palmieri, Mucci, Lusini, Pecchi. Palombo. Seconda fila: non ricordo, Bizzarri, Bottone, Zenobi, Biancalani, due persone di cui non ricordo il cognome, Boschi, Niccolini, Ronca, Tenerani, Ventura, Lorenzoni, Marzocchi».
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
