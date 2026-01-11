GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 11 gennaio 2026

Ariete carico: oggi vuoi fare qualcosa di nuovo.

Toro rilassato: giornata piacevole e senza fretta.

Gemelli curioso: ottime intuizioni in arrivo.

Cancro affettuoso: oggi sai dire “ti voglio bene”.

Leone giocoso: porti leggerezza in famiglia.

Vergine tranquilla: oggi sei meno esigente.

Bilancia elegante: giornata perfetta per ritrovi amichevoli.

Scorpione vigile: ma oggi più morbido.

Sagittario esploratore: anche con la fantasia.

Capricorno riflessivo: giornata utile per rivedere scelte.

Acquario, segno del giorno, sarà originale, spontaneo, ispirato: oggi vedi oltre, e lo fai senza sforzo.

Consiglio escursione: sali fino al Poggio di Montauto, nei pressi di Sorano: tra vento, natura e storia, trovi nuove ispirazioni.

Pesci poetici: ma oggi anche molto lucidi.