GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 11 gennaio 2026
Ariete carico: oggi vuoi fare qualcosa di nuovo.
Toro rilassato: giornata piacevole e senza fretta.
Gemelli curioso: ottime intuizioni in arrivo.
Cancro affettuoso: oggi sai dire “ti voglio bene”.
Leone giocoso: porti leggerezza in famiglia.
Vergine tranquilla: oggi sei meno esigente.
Bilancia elegante: giornata perfetta per ritrovi amichevoli.
Scorpione vigile: ma oggi più morbido.
Sagittario esploratore: anche con la fantasia.
Capricorno riflessivo: giornata utile per rivedere scelte.
Acquario, segno del giorno, sarà originale, spontaneo, ispirato: oggi vedi oltre, e lo fai senza sforzo.
Consiglio escursione: sali fino al Poggio di Montauto, nei pressi di Sorano: tra vento, natura e storia, trovi nuove ispirazioni.
Pesci poetici: ma oggi anche molto lucidi.