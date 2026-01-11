Foto di repertorio

GROSSETO – E’ il Comunale Enzo Blasone il terreno di gioco del capolinea della serie d’oro del Grifone, battuto 2-1 dopo diciassette risultati utili consecutivi dalla quinta Foligno (foto d’archivio di Paolo Orlando). Contro un avversario di qualità e senza bomber Marzierli, i biancorossi hanno incassato la seconda sconfitta in campionato, ritornando così a più sette dalle seconde Seravezza e Tau Altopascio, entrambe vittoriose. Inizio positivo dei maremmani, ma i locali crescono col passare dei minuti; nel recupero del primo tempo Falasca trova il colpo dell’1-0. Nella ripresa chance su entrambi i fronti, con i padroni di casa raddoppiano con Settimi e gli ospiti che accorciano le distanze al 35′ con Regoli. Brivido nel finale per il tentativo di Benedetti, ma il risultato non cambia.

FOLIGNO: Rossi, Qendro, Falasca, Grea, Settimi, Della Spoletina, Pellegrini, Ceccuzzi, Manfredi, Khribech, Pupo Posada. A disposizione: Mazzoni, Cichy, Bevilacqua, Marchetti, Ferrara, Da Pra, Bosi, Sylla, Mancini. All. Manni.

GROSSETO: Marcu, Sacchini, Sabelli, Disanto, Bacciardi, Montini, Benedetti, Gonnelli, Ampollini, Brenna, D’Ancona. A disposizione: Romagnoli, Masini, Riccobono, Monteverde, Ciabuschi, Italiano, Guerrini, Regoli, Ciraudo. All. Indiani.

ARBITRO: Palmieri di Avellino; assistenti Miccoli di Bari e Lovecchio di Brindisi.

MARCATORI: 46′ Falasca, 25′ st Settimi, 35′ st Regoli.