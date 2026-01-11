FOLLONICA – Bellissimo gesto di vicinanza umana e faiplay. Alla ripresa dei campionati giovanili i ragazzi della BluOptik Follonica hanno voluto rendere omaggio con un minuto di silenzio all’inizio della partita BluOptik Follonica Hockey-Hockey Sarzana A a Doriana Carpinetti, mamma del piccolo hockeyista del CP Grosseto Leonardo Boni, scomparsa prematuramente qualche giorno fa. I ragazzi del Follonica nonostante la rivalità sportiva hanno da sempre instaurato con Leonardo ed i suoi compagni un grande rapporto di rispetto ed amicizia, di qui la richiesta del minuto di silenzio che la Federazione ha subito accolto.

Per la cronaca sportiva l’incontro se l’è aggiudicato la formazione ligure, nonostante i ragazzi di Bellan siano passati in vantaggio dopo 3 minuti con Moda mantenendolo per tutto il primo tempo e sfiorando in un paio di occasioni anche il raddoppio. Nella ripresa il Sarzana ha raggiunto il pareggio grazie ad una deviazione di giocatore bianco azzurro su tiro di Amatuzzo. Quando la partita sembrava volgesse al termine con un pareggio, a 16 secondi dalla fine arriva il goal vittoria del Sarzana grazie ancora ad una fortuita carambola sul palo, spalla e schiena di Mutti, artefice di una eccellente prestazione.